Думский комитет одобрил законопроект о наказании за публичные призывы против безопасности России

Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о введении уголовной ответственности за публичные призывы к действиям против безопасности России, сообщило РИА «Новости».

Заседание комитета по госстроительству и законодательству прошло 6 июня. Депутаты одобрили и рекомендовали Госдуме принять законопроект о создании в Уголовном кодексе РФ статьи 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

В ней будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок от двух до четырех лет. Если преступление совершила группа лиц или оно сопровождалось угрозой насилия, то осужденным предстоит провести от пяти до семи лет в тюрьме и выплатить штраф от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

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За участие в военных действиях против интересов страны за рубежом россиянам будет грозить до 20 лет в колонии с выплатой штрафа до 500 тысяч рублей. Переход на сторону противника авторы законопроекта предложили приравнять к госизмене, а конфиденциальное сотрудничество с иностранной спецслужбой, международной или зарубежной организацией будет наказываться лишением свободы до восьми лет и штрафом до миллиона рублей.

Госдума планирует принять в весеннюю сессию законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», сообщили «Известия». Он обобщит нормы законодательства об иноагентах.