Власть 13 апреля 2023, 10:29 Дума вернула авторам проект Гайдара и Немцова об исключении смертной казни из УК Госдума вернула авторам законопроект Гайдара и Немцова об исключении из УК смертной казни РИА «Новости»

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Государственная дума России вернула инициатору законопроект об исключении из Уголовного кодекса смертной казни. Об этом сообщается в базе данных нижней палаты парламента.

Среди авторов проекта указаны скончавшийся в 2009 году идеолог реформ 90-х Аркадий Гайдар, а также погибший в 2015 году оппозиционный политик Борис Немцов.

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В памятке о рассмотрении документа указано, что его предлагали принять в первом чтении в 2001 году. В 2004, 2012, 2016 и 2021 годах для изучения документа назначили ответственный комитет.

В апреле 2023 года законопроект вернули авторам.

Смертную казнь в России не выносят с апреля 1997 года. Последним казненным оказался Сергей Головкин, которого признали виновным по факту насилия в отношении детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не обсуждали вопрос об отмене моратория на смертную казнь.