Дума в первом чтении запретила экстремистам становиться депутатами

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете людям, которые имеют отношение к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться в российский парламент. Об этом сообщил ТАСС.

Документ на рассмотрение Думы внесла группа депутатов. Среди них — председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Эта инициатива предусматривает, что депутатом Госдумы не сможет стать человек, причастный к деятельности запрещенного общественного или религиозного объединения. Также это касается и людей, которые каким-либо образом участвовали в жизни организаций, которые суд признал террористическими или экстремистскими.

Соответствующие поправки парламентарии предлагают внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы.

Запрет, по идее авторов, распространяется на «учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций», а также руководителей их структурных подразделений и их заместителей, участников и всех причастных.

При этом законопроект учитывает разный статус людей на перечисленных позициях. Соответственно и пассивное избирательное право для них будет действовать на разные срок.

При этом оговаривается, что положения законопроекта учитывают различный статус данных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций, поэтому «предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права». Для учредителей и руководящих лиц — это пять лет, для обычных участков — три года.