Дума рассмотрит закон о едином измерителе аудитории интернета и ТВ

В Госдуму внесли законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов и ТВ. В документе говорится, что сейчас существует множество платформ с разными системами измерения, из-за чего невозможно корректно сравнить число пользователей ресурса в интернете с аудиторией телевидения.

Автор законопроекта — член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»).

«В целях обеспечения сопоставимости, открытости, достоверности и полноты данных, полученных в результате исследований объема аудитории» телеканалов, сайтов и сетевых проектов, Роскомнадзор утверждает организацию по исследованию объема аудитории, сказано в проекте закона.

Кроме того, владелец информационного ресурса, который хотят измерить, будет обязан установить на своем сайте счетчик уполномоченной организации. Речь идет в том числе о сайтах СМИ.

Сама уполномоченная организация «не вправе» использовать полученные данные для продажи рекламодателям и в иных целях, которые не служат исследованию объема аудитории.