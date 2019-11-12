Дума рассмотрит вопрос изъятия автомобиля за пьяное вождение

Как сообщила «Российская газета», поступивший три года назад в Госдуму законопроект предусматривал наказание как собственника автомобиля, так и водителя за пьяное вождение. Автомобиль предполагалось изымать до внесения залога размером в 30 тысяч рублей. Деньги должны были бы вернуть в случае доказательства невиновности водителя.

Депутат Вячеслав Лысаков рассказал, что этот проект отклонили, но Кодекс об административных правонарушения (КоАП) в редакции 2020 года будет предусматривать ответственность владельца автомобиля.

«Хозяин машины не знает, что взбредет в голову тому человеку, которому он доверил автомобиль. Необходимо продумать определенный механизм с предупреждением, — пояснил депутат. — Готовится новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где эта тема будет отрегулирована. Предварительно есть такая точка зрения: если случился факт пьяной езды, а автомобиль принадлежит другому человеку, хозяина необходимо в судебном порядке предупредить, что автомобиль — источник повышенной опасности — доверен недобросовестному человеку. Но если такой случай повторится, тогда автомобиль уже может быть конфискован».

Лысаков отметил необходимость законодательно закрепить исключения для юридических лиц.

«Например, водитель с хорошими характеристиками был принят на работу, но потом напился за рулем. Что же теперь — у предприятия автомобиль конфисковать? Это будет неправильно», — уточнил политик.