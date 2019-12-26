Дума рассмотрит проект о валютной выручке, внесенный Путиным

Закон предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков репатриации валютной выручки. С документом можно ознакомиться на сайте Государственной Думы.

Согласно проекту, декриминализация не коснется тех, кто ранее не подвергался административным штрафам по данному поводу.

Целью проекта является «дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности», говорится в сопроводительной записке.

В УК РФ хотят внести изменения, в соответствии с которыми гражданин понесет уголовное наказание за хищение крупной суммы денег лишь в том случае, если ранее подвергался административному наказанию за аналогичное деяние. Также планируется существенно увеличить сумму, подпадающую под формулировку «хищение в крупных» и «особо крупных» размерах.