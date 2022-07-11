Дума предложила отказаться от возрастных ограничений в запрете на пропаганду ЛГБТ

Запрет на пропаганду ЛГБТ в России может действовать безотносительно возраста. Такое предложение комитета Госдумы озвучил депутат Александр Хинштейн. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы предлагаем: в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно к возрасту аудитории (в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах)», — заявил Хинштейн.

Также он заявил, что поддерживает позицию спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тот ранее выступил с инициативой о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. По словам Хинштейна, комитет Госдумы по информполитике уже ведет работу по этому направлению.

Также депутат отметил, что в ведомстве планируют утвердить административную ответственность за пропаганду нетрадиционных ценностей. Среди таких мер — расширение статьи 6.21 КоАП. Сейчас она предусматривает наказание только за распространение идей нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.