Власть 09 января 2024, 19:02 Дума обсудит расширение перечня статей УК для лишения гражданства Туров: в ГД обсудят расширение перечня статей, по которым лишают гражданства РФ Pxhere

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Депутаты Госдумы готовы обсудить расширение списка оснований для лишения приобретенного гражданства. Такое заявление сделал зампред комитета по делам СНГ Артем Туров в интервью РИА «Новости».

«Все не может быть статичным и, если необходимы какие-то корректировки, изменения, мы всегда можем внести в этот перечень поправки», — сказал он.

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В действующем законе о гражданстве указано свыше 70 правонарушений, за которые лишают приобретенного гражданства. Среди них — дискредитация российской армии и угроза нацбезопасности.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила приравнивать судимость к автоматическому аннулированию приобретенного гражданства и запрещать въезд в Россию. Журналистка заговорила об этом после просмотра видео с задержанными по делу о поджоге двери в квартиру ведущего Трофима Татаренкова с Санкт-Петербурге. По мнению самого Татаренкова, злоумышленники рассчитывали устроить большой пожар с жертвами, но у ничего не вышло, потому что дверь оказалась бронированной.