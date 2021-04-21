Президент РФ Владимир Путин заявил, что народ страны на протяжении всей своей истории побеждал благодаря единству. И духовные ценности сделали российский народ сильнее. Глава государства сказал об этом, выступая с посланием Федеральному собранию.

«На протяжении всей истории наш народ побеждал благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, милосердие и сплоченность. Духовно-нравственные ценности нас сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что страна столкнулась с эпидемией, когда наблюдается сложная ситуация с демографией.

«Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения. Добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни стала 78 лет», — заявил президент.

Путин указал, что это сложнейшая задача сейчас, когда коронавирус еще не побежден полностью и остается прямой угрозой. Он отметил, что во многих странах ситуация складывается драматично, поэтому важно держать под контролем все рубежи, чтобы остановить распространение инфекции.

«Еще раз обращаюсь к гражданам: дорогие, нельзя терять бдительность, нужно беречь себя и близких, максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей и медслужб», — сказал Путин.