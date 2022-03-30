Дудаев вспомнил события 1990-х и заявил, что Чечня понимает людей Донбасса

Чеченская Республика проходила через тяжелые испытания. В 1990-х Запад пытался развалить Россию через конфликт в Чечне. Подобное западные страны сейчас пытаются сделать и за счет Украины. Такое мнение в разговоре с «360» высказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«В Чеченской Республике понимают те события, которые здесь происходят. Сама республика была в 1990-х использована западным странами против государственного строя РФ с целью развалить и расшатать ситуацию в стране. У нас в регионе действовали представители спецслужб из более чем 55 стран мира, подготовленные, направленные западными странами», — заявил он.

По его словам, они знали русский язык, традиции.

«Эта работа велась, чтобы развалить суверенное Российское государство. То же самое сегодня происходит на Украине. Используют ее территорию против РФ. Мы это чувствуем, потому что проходили это», — подчеркнул Дудаев.

По его словам, наряду с гуманитарной и силовой помощью глава региона Рамзан Кадыров поручил оказать Донбассу информационную поддержку, «помощь в доведении правды».

«В чем заключается правда? Правда заключается в том, что народ Донбасса, народонаселение этих регионов на протяжении восьми лет подвергались геноциду», — подытожил он.

Ранее Дудаев заявил, что националисты прикрывались детьми как живым щитом в Мариуполе.