«Дружеский» формат обслуживания пациенток женских консультаций ввели в Мордовии и Архангельской области | 360°

Власть 03 ноября 2022, 19:06 «Дружеский» формат обслуживания пациенток женских консультаций ввели в Мордовии и Архангельской области

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Федеральный проект «Здравствуй, мама!» запустился в Мордовии и Архангельской области в пилотном режиме. Он подразумеваем переход на «дружеский» формат обслуживания пациенток женских консультаций, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на зампреда правительства Архангельской области Олеси Старжинской.

Старожинская добавила, что матерям с маленькими детьми не нужно будет собирать справки для получения выплат от государства. Кроме того, проект включает в себя ремонт женских консультаций и выдачу подарков на рождение ребенка.

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За прошлый год 6191 семья в Архангельской области уже получила наборы для новорожденных, состоящие из комбинезона-трансформера, флисового комбинезона, детского пледа и бутылочка для кормления, заключила Старожинская.

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