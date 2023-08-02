Власть 02 августа 2023, 17:31 Дружбу России и Африки призвали преобразовать в экономическое сотрудничество Путин: важно трансформировать доверие между РФ и Африкой в экономическое сотрудничество РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поставил задачу по трансформированию политического доверия между страной и африканскими государствами в экономическое сотрудничество. Об этом российский лидер заявил на совещании с членами правительства.

«Россия относится к африканским странам как к друзьям, и они видят в России друга», — указал глава государства.

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Так Путин прокомментировал доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова по итогам саммита Россия — Африка, призвав преобразовать дружеские отношения с африканскими государствами в сотрудничество в экономической сфере.

Владимир Путин и представители африканских стран приняли финальную декларацию саммита Россия — Африка и план действий Форума партнерства Россия — Африка до 2026 года. Документы опубликовали на официальном сайте Кремля.

Декларация содержит 74 пункта, в них внесли информацию о сотрудничестве в сфере безопасности, науки, культуры, охраны окружающей среды и спорта.