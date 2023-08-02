02 августа 2023, 17:31
Дружбу России и Африки призвали преобразовать в экономическое сотрудничество
Путин: важно трансформировать доверие между РФ и Африкой в экономическое сотрудничество
Президент России Владимир Путин поставил задачу по трансформированию политического доверия между страной и африканскими государствами в экономическое сотрудничество. Об этом российский лидер заявил на совещании с членами правительства.
«Россия относится к африканским странам как к друзьям, и они видят в России друга», — указал глава государства.
Реклама
Так Путин прокомментировал доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова по итогам саммита Россия — Африка, призвав преобразовать дружеские отношения с африканскими государствами в сотрудничество в экономической сфере.
Владимир Путин и представители африканских стран приняли финальную декларацию саммита Россия — Африка и план действий Форума партнерства Россия — Африка до 2026 года. Документы опубликовали на официальном сайте Кремля.
Декларация содержит 74 пункта, в них внесли информацию о сотрудничестве в сфере безопасности, науки, культуры, охраны окружающей среды и спорта.
Африка
Международные отношения
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама