«Других букв нет?» Глава Дагестана распорядился убрать с вывесок названия на латинице

Врио главы Дагестана Сергей Меликов раскритиковал облик Махачкалы. Ему не понравились рекламные щиты и вывески кафе на латинице.

«У нас если какое-нибудь кафе, то оно обязательно будет или Los Angeles, или Havana. Причем написано на латинском языке. У нас что, других букв нет? Особенно в современных условиях, когда все зло идет оттуда. Пусть эти названия соответствуют тому месту, где мы проживаем. Пусть это будут „Дербентские огни“, „Дагестанский рассвет“», — сообщил Меликов.

Отрывок его выступления появился на странице Instagram mkala_.

В результате он заявил, что надо заставить собственников и учредителей поменять названия. Мэрам Махачкалы и Каспийска Меликов поручил до 15 ноября предоставить концепции развития городов, сообщает администрация главы и правительства региона в Instagram.

Также врио главы Дагестана добавил, что туристы, приезжающие к ним, в первую очередь обращают внимание на «строительный хаос».

В начале октября вместо Владимира Васильева временно управляющим регионом назначили Сергея Меликова. Постановление подписал Владимир Путин.