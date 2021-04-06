Дрозденко озвучил планы о запуске скоростного электропоезда в Гатчину

Ленобласть договорилась с РЖД о создании скоростного электропоезда в Гатчину. На днях город стал столицей региона, рассказала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Глава 47 региона Алкександр Дрозденко заявил, что власти на местах планируют поднять статус города за счет развития разных сфер жизни. Особенно стараться будут по части туризма, культуры, транспорта и спорта.

«Дополнительно будем прорабатывать возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов, а также возможность прямого железнодорожного сообщения городов Ленобласти с Гатчиной», — добавил он.