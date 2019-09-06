  • Дряхлый танк и три квадроцикла: чем Польша и Прибалтика будут «сдерживать Россию»

    06 сентября 2019, 19:09

    Анастасия Карпеева

    Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала страны Прибалтики создать военно-политический блок для «сдерживания России». Член Совфеда Франц Клинцевич попросил бывшего лидера Латвии «успокоиться», поскольку Москва не станет реагировать на такие глупости. Об этом сообщило информационное агентство Nation News со ссылкой на Baltnews.

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала Польшу, Эстонию и Литву создать общий военно-политический блок. По ее словам, необходимо разработать механизм действий, который позволит избежать последствий якобы российских действий. Вайра Вике-Фрейберга уверена, что новый альянс «должен быть готов использовать все имеющиеся средства сдерживания».

    Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что «трем квадроциклам и одному неработающему танку» «сдержать Россию» вряд ли получится. Он отметил, что Россия никак не станет реагировать на подобные русофобские выпады.

    «Пусть они успокоятся. Во-первых, Россия на глупости не реагирует. А во-вторых, у РФ нет никаких намерений и признаков того, о чем говорят отставные политики из Прибалтики, пытающиеся привлечь к себе внимание», — заключил сенатор Франц Клинцевич.