Дряхлый танк и три квадроцикла: чем Польша и Прибалтика будут «сдерживать Россию»

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала Польшу, Эстонию и Литву создать общий военно-политический блок. По ее словам, необходимо разработать механизм действий, который позволит избежать последствий якобы российских действий. Вайра Вике-Фрейберга уверена, что новый альянс «должен быть готов использовать все имеющиеся средства сдерживания».

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что «трем квадроциклам и одному неработающему танку» «сдержать Россию» вряд ли получится. Он отметил, что Россия никак не станет реагировать на подобные русофобские выпады.

«Пусть они успокоятся. Во-первых, Россия на глупости не реагирует. А во-вторых, у РФ нет никаких намерений и признаков того, о чем говорят отставные политики из Прибалтики, пытающиеся привлечь к себе внимание», — заключил сенатор Франц Клинцевич.