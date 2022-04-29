Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство жителей России — 80% — высказали доверие к президенту Владимиру Путину, 82% — одобряют его работу. Об этом говорят результаты опроса фонда «Общественное мнение». Они появились на официальном сайте организации.

При этом 12% респондентов выбрали вариант ответа «Скорее, не доверяю», еще 8% затруднились ответить. Если 82% заявили, что глава государства хорошо выполняет свою работу, то противоположную точку зрения высказали 10% опрошенных, 8% затруднились дать ответ.

Опрос прошел 22–24 апреля, в нем участвовали 1500 совершеннолетних респондентов из 53 российских регионов. Исследование проводилось путем интервьюирования респондентов.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что около 92% россиян считают себя патриотами. Безусловными патриотами себя назвали 52%.