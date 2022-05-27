«Россию просто обокрали». Мишустин заявил о постепенной потере доверия к доллару

Все больше стран стали задумываться над тем, стоит ли хранить сбережения в долларах. Этот вопрос появился после того, как обокрали Россию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Все видят, что Россию просто обокрали. Тогда зачем как минимум хранить деньги или государственные сбережения в этой валюте? И этот вопрос, я думаю, задает себе все больше и больше стран», — сказал Мишустин во время выступления перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России».

Он добавил, что введение антироссийских санкций сопровождается системными ошибками. Также ограничительные меры против России подрывают доверие к мировой финансовой системе и резервным валютам.

По словам премьер-министра, посягательство на активы страны и ее народа поставили под сомнение незыблемость права собственности, на котором строились все экономические отношения. Мишустин отметил, что пока сложно до конца просчитать последствия такого беззакония, но они уже проявляются в виде инфляции, подорожания энергоносителей, продовольствия и так далее.