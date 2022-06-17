Представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов напомнил «Политике Сегодня» о подорванных взаимоотношениях между Европой и Россией.

«Ситуация сложная. Доверие взаимное подорвано. Они не оправдали нашего доверия», — сказал Чижов на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, надежные партнеры не вводят ограничительные меры друг против друга. Он добавил, что уже неактуально дальнейшее проведение европейской политики по привычным форматам. В нынешних реалиях вместо этого выработают другие схемы.