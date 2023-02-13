13 февраля 2023, 17:55
Доцент МГИМО Трапаидзе прокомментировал планы Великобритании конфисковать российские активы
Заявления властей Великобритании о конфискации российских активов носят исключительно политический характер. Такое мнение выразил адвокат, доцент МГИМО Константин Трапаидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам эксперта, Великобритания не в силах реализовать свои замыслы, ведь для таких целей не существует никакого инструментария.
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Кроме того, большинство западных санкций являются незаконными с точки зрения международного права, добавил Трапаидзе.
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