Власть 19 мая 2023, 16:14 Доцент МГИМО Топорнин: мирные переговоры между Россией и Украиной невозможны на условиях Киева

Читать 360tv в

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о недопустимости мирных переговоров между Россией и Украиной на равных условиях. Это заявление прокомментировал доцент МГИМО Николай Топорнин в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, своим высказыванием Урсула фон дер Ляйен подчеркнула то, что мирный процесс должен осуществляться на условиях Украины. Такие переговоры с Россией будут невозможны, руководство РФ ни в коей мере не устроит подобный расклад.

Реклама

Топорнин добавил, что до тех пор, пока позиции стран будут противоположны, переговоры бессмысленны.