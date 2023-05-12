Власть 12 мая 2023, 03:04 «Достойная конкуренция». Захарова иронично оценила запрет Зеленскому выступить на Евровидении Захарова высмеяла отказ Зеленскому в выступлении на Евровидении-2023 РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский, которому отказали в видеообращении в финале Евровидения, стал бы достойным конкурентом участникам конкурса в 2023 году. Таким ироничным наблюдением официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в Telegram-канале.

«А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам „Евровидения“ достойную конкуренцию», — написала она.

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Ранее Европейский вещательный союз отклонил просьбу украинского лидера Владимира Зеленского, который попросил предоставить ему время для видеообращения в финале Евровидения. Представитель ЕВС напомнил, что конкурс является международным развлекательным шоу, один из его принципов — неполитический характер мероприятия.

Евровидение-2023 перенесли с территории Украины в британский город Ливерпуль из соображений безопасности. При этом украинский представитель сразу прошел в финал конкурса. Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении в 2022 году, объяснив это решение обеспокоенностью событиями на Украине.