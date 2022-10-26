Достижение целей спецоперации предложили сделать главным в проекте бюджета | 360°

Власть 26 октября 2022, 14:06 Достижение целей спецоперации предложили сделать главным в проекте бюджета Спикер Госдумы Володин назвал приоритетом проекта бюджета достижение целей спецоперации РИА "Новости"

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Приоритетными статьями расходов в проекте федерального бюджета на 2023 и плановый период 2024—2025 годов должны стать обеспечение военных и выполнение поставленных целей специальной военной операции. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с министром финансов Антоном Силуановым.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что все обязательства перед жителями страны необходимо выполнить. В проекте бюджета он призвал предусмотреть выделение средств на развитие экономики, социальных и инфраструктурных проектов в сложной ситуации.

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«Конечно, в приоритетном порядке нужно решить вопросы обеспечения наших солдат и офицеров, их семей, реализации задач достижения целей специальной военной операции», — заявил Володин.

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По его словам, новый документ о финансовой политике России на ближайшие три года серьезно отличается от прошлых, так как его принимают в условиях серьезного санкционного давления и проведения спецоперации. Все это не может не сказаться на его разработке.

Спикер Госдумы отметил что разрабатываемый проект должен стать основой для преодоления вызовов, которые сейчас стоят перед страной.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что в проект трехлетнего бюджета заложили ресурсы для нужд военных и проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что необходимый объем средств обсудили с Минобороны и другими силовыми ведомствами. По словам главы Минфина, деньги предусмотрели для выделения в этом году и следующую трехлетку.