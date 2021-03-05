Дорожный фонд Воронежской области увеличился на 1,4 млрд рублей

Дорожный фонд Воронежской области вырос до 17 миллиардов рублей. Об этом сообщило издание Infox.ru.

Уточняется, что ранее была проведена корректировки бюджета региона на 2021 год.

«Депутаты согласовали увеличение ассигнований дорожного фонда Воронежской области на сумму 1,4 миллиарда рублей. Финансирование выросло, в том числе, за счет общих доходов областного бюджета на 692 миллионов рублей, а также уточненного транспортного налога в размере 247 миллионов рублей. Таким образом, дорфонд региона в 2021 году составит более 17 миллиардов рублей», — пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.