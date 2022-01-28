Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко подписал так называемую «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России. Документ появился в распоряжении РБК, о содержании рассказал источник, который близок к межведомственной рабочей группе. Он сообщил, что данная карта рассчитана на период до конца текущего года.

В разработке этого документа принимали участие представители министерства финансов, Минэкономразвития, Генеральной прокуратуры и некоторых других российских ведомств.

Предложения, которые в итоге вошли в финальную версию «дорожной карты», поддержали все участники обсуждения, кроме представителей Центробанка. Банк России по-прежнему настаивает на том, что криптовалюты нужно полностью запретить на территории всей страны.

Как рассказали источники, принятый документ предусматривает не полный запрет рынка криптовалют, а его регулирование. В том числе, идентификацию клиентов и возможное «приземление» криптоплощадок в России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российский президент Владимир Путин тоже скорее поддерживает именно позицию правительства, а не Центробанка о запрете криптовалют.