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    28 января 2022, 03:08

    «Дорожную карту» по регулированию криптовалют подготовили в правительстве России — СМИ

    РБК: правительство разработало «дорожную карту» по регулированию криптовалют в России

    Ирэна Вороник

    Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко подписал так называемую «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России. Документ появился в распоряжении РБК, о содержании рассказал источник, который близок к межведомственной рабочей группе. Он сообщил, что данная карта рассчитана на период до конца текущего года.

    «Дорожную карту» по регулированию криптовалют подготовили в правительстве России — СМИ

    В разработке этого документа принимали участие представители министерства финансов, Минэкономразвития, Генеральной прокуратуры и некоторых других российских ведомств.

    Предложения, которые в итоге вошли в финальную версию «дорожной карты», поддержали все участники обсуждения, кроме представителей Центробанка. Банк России по-прежнему настаивает на том, что криптовалюты нужно полностью запретить на территории всей страны.

    Как рассказали источники, принятый документ предусматривает не полный запрет рынка криптовалют, а его регулирование. В том числе, идентификацию клиентов и возможное «приземление» криптоплощадок в России.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российский президент Владимир Путин тоже скорее поддерживает именно позицию правительства, а не Центробанка о запрете криптовалют.