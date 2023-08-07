Власть 07 августа 2023, 15:35 Дорожников в Приморье уволили за перевыполнение плана в 23 раза Губернатор Кожемяко уволил директоров филиалов «Примавтодора» за превышение плана в 2300% Пресс-служба администрации города или района

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В Приморье проверили качество ремонта региональных дорог и уволили директоров филиалов «Надеждинский» и «Хасанский» компании «Примавтодор». Они отчитались о выполнении 2300% плана работ, сообщило правительство края.

«Мне директора филиалов рассказывают, что перевыполнили процент по ремонту дорог более чем на две тысячи! Это что за планы такие, а самое главное — где результат? Дорога разбита, ямы, люди из-за них попадают в аварии, но план перевыполнен», — заявил губернатор Олег Кожемяко.

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Вместо благодарности за перевыполнение плана директоров филиалов «Надеждинский» и «Хасанский» уволили. Глава региона предупредил, что если дороги не приведут в порядок, следующим станет руководство компании «Примавтодор». Будущих руководителей подрядчиков Олег Кожемяко предложил нанимать по срочным трудовым договорам на один год и согласовывать кандидатуры с муниципалитетами.

Скандал спровоцировало содержание участка трассы от Раздольного до Хасана. На одном из совещаний подрядчики отчитались о перевыполнении плана ремонта автодорог на 2300%. Из-за жалоб Олег Кожемяко проехал по дороге и пришел к выводу, что ее не обслуживали несколько месяцев, несмотря на поставку новой техники.

В Краснодарском крае прокуратура выявила хищение почти 145 миллионов рублей при ремонте дорог Сочи. «Известия» сообщили, что материалы проверки передали в Следком.