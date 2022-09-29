Дополнительных выборов в Госдуму после присоединения новых территорий не будет | 360°

Власть 29 сентября 2022, 13:36 Поделиться Telegram

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Viber Дополнительных выборов в Госдуму после присоединения новых территорий не будет Депутат Белик исключил проведение довыборов в Госдуму из-за присоединения новых территорий РИА «Новости»

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Присоединение новых территорий не повлечет за собой дополнительных выборов в Государственную думу. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Он напомнил, что в 2014 году, после вхождения Крыма и Севастополя в состав России, представители новых регионов появились в федеральном парламенте только в новом созыве.

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«Мы избирались в 2016-м, а не в 2014 году, когда Севастополь и Крым вошли в состав России», — подчеркнул Белик.

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Представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков отметил, что сенаторы от Херсонской и Запорожской областей смогут получить назначения в течение двух недель после присоединения к России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшую пятницу, 30 сентября, президент России Владимир Путин подпишет с главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении территорий в состав страны.

Песков подчеркнул, что церемония начнется в 15:00 в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где также состоится объемное выступление президента России.

Подписание договоров с главами четырех регионов проведут на основании результатов референдумов, которые завершились в начале этой недели. На голосовании большинство жителей согласились с предложением присоединиться к России.

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