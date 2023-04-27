Власть 27 апреля 2023, 07:47 Дополнительные выплаты предложили ввести для детей бойцов, участвующих в СВО Депутат Лантратова: надо ввести допвыплаты для не посещающих детсады детей участников СВО Фото: сайт Госдумы

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Первый замглавы комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова выступила с идеей ввести дополнительные выплаты для детей участников спецоперации на Украине. Депутат обратилась с просьбой рассмотреть эту инициативу к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщило РИА «Новости».

«В целях поддержки семей участников специальной военной операции предлагается установить данной категории граждан ежемесячную выплату на детей, не посещающих государственные или муниципальные дошкольные образовательные организации в связи с отсутствием свободных мест в таких организациях», — сказано в обращении.

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Уточняется, что сумму выплат надо установить в зависимости от того, сколько стоит уход и присмотр в дошкольных учреждениях. Парламентарий подчеркнула, что семьям участников СВО нужно оказать особую поддержку.

Она объяснила, что взрослый может быть вынужден вернуться на работу еще до того, как ребенку исполнится три года. В таком случае семья должна быть уверена, что за малышом «будет осуществлен должный присмотр со стороны государства».

Лантратова напомнила, что некоторым группам россиян сейчас вне очереди дают места в детсадах. Однако известны случаи, когда для детей участников спецоперации это правило не срабатывало. Предложенная депутатом выплата уже действует в нескольких российских регионах. По словам парламентария, нужно установить ее для всех семей участников ССВО «вне зависимости от места их проживания».