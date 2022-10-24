Дополнительные наряды и посты правоохранителей выставили в Ростовской области | 360°

Власть 24 октября 2022, 21:51 Дополнительные наряды и посты правоохранителей выставили в Ростовской области Меры по обеспечению безопасности и порядка усилили в Ростовской области РИА "Новости"

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Дополнительные наряды и посты правоохранительных органов выставили в Ростовской области. Также для усиления безопасности в регионе увеличили число задействованных сотрудников. Об этом сказано в сообщении на официальном портале правительства Ростовской области.

Как указано в сообщении, 24 октября в правительстве Ростовской области прошло расширенное заседание регионального оперштаба под председательством губернатора региона Василия Голубева.

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В нем участвовали члены областного правительства, руководители правоохранительных, силовых структур, городов и районов Ростовской области.

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Участники заседания заслушали доклады руководителей региональных управлений правоохранительных структур об уже принятых в регионе мерах.

«В Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка», — сказано в сообщении.

Оперштаб утвердил план дальнейших мероприятий по реализации в регионе указа президента России о введении режима среднего уровня реагирования.

Российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе установил в некоторых приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования. Он подразумевает усиление охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.