Дополнительные льготы для многодетных семей появятся в Подмосковье

В Мособлдуме сегодня обсудили способы социальной поддержки семей, проживающих в Подмосковье. Особое внимание в рамках круглого стола уделили многодетным семьям — сегодня в регионе их порядка 80 тысяч.

По словам специалистов, в Московской области жизнь многодетных семей с каждым годом стремятся сделать более кофмортной. Три года назад Мособлдума установила выплаты в три тысячи рублей за приобретение школьной формы и компенсацию стоимости питания для учеников. Уже начиная с 1 сентября, первоклашки из семей с небольшим достатком будут получать школьные наборы, а родители новорожденных подарочные комплекты «Я родился в Подмосковье!». Изменения грядут и по налоговым вычетам в части транспорта. Депутаты Мособлудмы настаивают на законопроекте, по которому обоим родителям многодетных семей будет разрешен бесплатный проезд по одной социальной карте.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня у субъектов есть право на установление льготы по транспортному налогу для многодетных. Например, в Московской области установлена льгота, когда одна единица транспорта мощностью до 250 лошадиных сил полностью освобождается от налога. Но если у многодетной семьи автомобиль 251, 252 лошадиных силы, то они налог платят в полном объеме», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по вопросам бюджета и налоговой политики Тарас Ефимов.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодняшнее обсуждение всех инициатив прошло не для галочки. По итогам круглого стола было решено создать рабочую группу, которая займется вопросами исполнения законодательства о предоставлении льгот семьям.