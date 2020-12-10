Дополнительную закупку автомобилей скорой помощи проведут для регионов
На закупку новых автомобилей направят 600 миллионов рублей.
Вопрос об увеличении парка медицинского транспорта обсудили на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией в минувший понедельник 7 декабря.
Тогда же Михаил Мишустин отметил, что региональные службы медицинской помощи испытывают сильную нагрузку в связи с большим количеством вызовов. Президент России Владимир Путин поручил правительству помочь регионам увеличить количество машин в парках экстренных служб в регионах. По словам премьера, новые автомобили регионы должны получить до конца этого года.
По данным оперативного штаба, количество новых случаев заражения в России за минувшие сутки составило 27 927 случаев. Всего с начала пандемии положительный тест на коронавирус сдали 2 569 126 человек, из них выздоровели после заражения 2 033 669 пациентов. Количество летальных исходов составило 45 280 случаев.