Перечень причин инвалидности в России дополнили COVID-19

Минтруд России включил в перечень причин инвалидности у медицинских работников осложнения, вызванные новым коронавирусом. Подписанный главой ведомства Антоном Котяковым приказ опубликован на портале правовой информации.

В документе сказано, что дополнительная запись в пункте перечня «вследствие развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» будет применяться к ставшим инвалидами врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой, которые работают непосредственно с пациентами, у которых подтверждено наличие COVID-19.

Медикам, заболевшие на работе, нужно получить подтверждение с помощью «лабораторных методов исследования». Можно также обратиться в специальную врачебную комиссию.

Клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер сообщил, что коронавирус поражает сосуды мозга и ЦНС, сердечно-сосудистую, пищеварительную и иммунную системы человеческого организма.