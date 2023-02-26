Власть 26 февраля 2023, 09:10 «Донбасс станет лучше и самодостаточнее». Пушилин описал будущее ДНР после спецоперации Пушили: после спецоперации в Донбассе поднимут промышленность и восстановят жилой фонд РИА «Новости»

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После окончания спецоперации регионы Донбасса вновь расцветут. Такое мнение озвучил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он описал будущее республик в интервью ТАСС.

«Донбасс станет лучше и самодостаточнее, чем был раньше», — рассказал Пушилин.

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Он подчеркнул, что не сомневается в реальности такой картины будущего для российского региона.

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По его мнению, после окончания спецоперации Донбасс восстановят. В частности, Пушилин спрогнозировал восстановление и обновление жилых построек и инфраструктуры для населения, включая зоны отдыха и досуга.

Также он предположил, что вновь начнется активное развитие местной промышленности. По его словам, в регионе создадут новые рабочие места, запустят конкурентоспособные современные предприятия, а также повысят доходы и уровень жизни населения.

«Там, где есть работа, там и благосостояние населения, а трудиться наши люди любят и умеют», — подытожил Пушилин.

Он отметил, что его видение будущего Донбасса вполне реалистично. Также врио главы ДНР отметил, что у региона много инвесторов. Кроме того, Пушилин напомнил и о программе по развитию Донбасса, которую прорабатывают в правительстве России.