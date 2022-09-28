Вопросы Донбасса обсудили на Евразийском форуме «Мост» | 360°

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Вопросы Донбасса обсудили на Евразийском форуме «Мост»

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В ходе Евразийского форума «Мост» активно обсудили текущие события. В их числе не только референдумы, которые прошли в Донбассе, Запорожье и Херсонской области, но и то, какие у людей есть ожидания. Речь зашла также о том, каким они видят дальнейшее будущее — не только воссоединенных с Россией территорий, но и всего азиатского региона.

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Журналисты, политики, благотворители из России, Европы и средней Азии собрались, чтобы понять, куда идти дальше. Однако главной темой обсуждения стал Донбасс. Все, кто так или иначе вовлечен в процесс принятия решений или наблюдения, понимают, насколько важен этот исторический момент.

«Смотришь западные программы, они задают вопрос: „А как же легитимно это голосование, когда вот тут идут военные действия?“, и так далее. И хочется им сказать — „друзья, так ведь люди даже под обстрелами идут голосовать. Если уж они идут голосовать и выразить свою волю, то уж точно вопреки тому, что происходит на Украине, и за то, чтобы соединиться с Россией“. Вот вам и простой ответ легитимности», — сказал председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин.

Однако спикеры не только выразили свои мнения, но и очертили круг проблем, с которым столкнется страна: как на мировой арене, так и внутри собственных границ. Ближайшие соседи России не готовы принять новую реальность, однако жители понимают, что текущие события — это лишь первый шаг, за которым последует еще много работы.

«Сформировать новую серьезную систему экономики, там нужно будет решать политические вопросы, там нужно будет проводить выборы. Там нужно будет решать межнациональные вопросы, которые, слава Богу, сегодня в стабильном состоянии, там нужно будет решать вопросы образования, воспитания, развития культуры», — отметил Семигин.

С культурой будет проще, поскольку, несмотря на политически разные курсы, творческие люди не теряли контакт.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко отметила, что в области театра, кино и литературы все связи сохранены.

«Я надеюсь, что наши коллеги, которые долгие годы тянулись к России, приезжали на наши мероприятия, они, безусловно, нам помогут», — отметила Драпенко.

Референдумы о присоединении к России

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