Дональду Трампу предрекли участь убитого Джона Кеннеди

По словам специалиста, за демократами, которых представляет основной конкурент Трампа Джо Байден, стоит «олигархат англо-саксонского мира». Ордуханян выразил уверенность, что эти силы сделают все, чтобы убрать Трампа и именно поэтому принятие или неприятие выборов не имеет никакого значения.

«Если выигрывает Трамп, может произойти все что угодно вплоть до участи Джона Кеннеди. <…> Они не допустят Трампа на второй срок: это может быть физическое уничтожение или казуистика», — предположил собеседник информагентства.