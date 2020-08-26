Дональду Трампу предрекли участь убитого Джона Кеннеди
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил, что президента США Дональда Трампа может ждать участь его предшественника Джона Кеннеди в случае переизбрания на второй срок. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам специалиста, за демократами, которых представляет основной конкурент Трампа Джо Байден, стоит «олигархат англо-саксонского мира». Ордуханян выразил уверенность, что эти силы сделают все, чтобы убрать Трампа и именно поэтому принятие или неприятие выборов не имеет никакого значения.
«Если выигрывает Трамп, может произойти все что угодно вплоть до участи Джона Кеннеди. <…> Они не допустят Трампа на второй срок: это может быть физическое уничтожение или казуистика», — предположил собеседник информагентства.