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    26 августа 2020, 20:13

    Дональду Трампу предрекли участь убитого Джона Кеннеди

    Артур Блянихов

    Политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил, что президента США Дональда Трампа может ждать участь его предшественника Джона Кеннеди в случае переизбрания на второй срок. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По словам специалиста, за демократами, которых представляет основной конкурент Трампа Джо Байден, стоит «олигархат англо-саксонского мира». Ордуханян выразил уверенность, что эти силы сделают все, чтобы убрать Трампа и именно поэтому принятие или неприятие выборов не имеет никакого значения.

    «Если выигрывает Трамп, может произойти все что угодно вплоть до участи Джона Кеннеди. <…> Они не допустят Трампа на второй срок: это может быть физическое уничтожение или казуистика», — предположил собеседник информагентства.

    Новости SMI.FM