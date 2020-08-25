Дональд Трамп заявил о победе над коронавирусом без вакцины

Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США закончится без использования вакцины. По словам президента, она сама «сойдет на нет».

«Когда мы избавимся от этого вируса, а это пройдет, и это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них. Это происходит», — сказал Трамп на выступлении в Северной Каролине. Его слова приводит РИА «Новости».

При этом президент США напомнил, что уже совсем скоро в Америке появится своя вакцина от коронавируса. В настоящее время идет заключительная фаза испытаний препарата. Поэтому Трамп уверен, что жители Америки скоро «преодолеют вирус».

При этом члены Рабочей группы по борьбе с коронавирусом не поддерживают энтузиазм Дональда Трампа и опровергают его слова о том, что эпидемия уйдет сама.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерли более 177 тысяч человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели порядка 5,7 миллиона жителей Америки.

Ранее стало известно, что в США планируют использовать британскую вакцину от коронавируса. Причем прививки населению хотят поставить до 3 ноября — в этот день пройдут выборы президента США.