Дональд Трамп высказался по делу об импичменте

Трамп заявил, что помимо людей, вызванных в свидетели демократической партией, опросить нужно еще целый ряд политиков. Их имена он назвал в своем Twitter.

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Среди них президент назвал бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, госсекретаря Майка Помпео, министра энергетики Рика Перри и исполняющего обязанности главы администрации президента Мика Малвейни.

Скандал в США разгорелся после того, появилась информация о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. За это Трамп обещал Украине финансовую и военную помощь.