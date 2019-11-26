Дональд Трамп высказался по делу об импичменте
Американский президент рассказал, кто, по его мнению, должен быть свидетелем по делу об импичменте. Об этом сообщила «Газета.ru».
Трамп заявил, что помимо людей, вызванных в свидетели демократической партией, опросить нужно еще целый ряд политиков. Их имена он назвал в своем Twitter.
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Среди них президент назвал бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, госсекретаря Майка Помпео, министра энергетики Рика Перри и исполняющего обязанности главы администрации президента Мика Малвейни.
Скандал в США разгорелся после того, появилась информация о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. За это Трамп обещал Украине финансовую и военную помощь.