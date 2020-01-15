Утверждены новые правила по строительству домов престарелых

Обновленный свод правил по проектированию и строительству домов престарелых был утвержден Министерством строительства РФ. Ведомство разработало их вместе со Всероссийским объединением инвалидов.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя, подобные здания станут более просторными и комфортными. В частности, документ подразумевает отмену ограничения жилой площади в восемь квадратных метров на человека, увеличение до двух метров ширины коридоров для колясочников и создание специальных уборных для инвалидов. В своде правил также появится раздел «Обеспечение пожарной безопасности».

При разработке нового свода правил были учтены предложения участников конкурса на лучший проект домов для людей старшего поколения.

В современной России большинство домов для престарелых расположилось в оставшихся от советских времен домах-интернатах и психоневрологических диспансерах. Условия проживания в них изначально были некомфортными, и, по мнению экспертов, из 280 тысяч таких заведений, сейчас только 50 тысяч находятся в хорошем состоянии.

Специалисты считают, что корректировка правил строительства домов для престарелых была нужна, но сочли ее недостаточно проработанной.

В ноябре минувшего года СК Челябинска возбудил уголовное дело после проверки частного дома для престарелых. Его обитатели жили в грязи, с насекомыми, их плохо кормили и не пускали на улицу.