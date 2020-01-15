    15 января 2020, 01:18

    Утверждены новые правила по строительству домов престарелых

    Анастасия Кукова

    Обновленный свод правил по проектированию и строительству домов престарелых был утвержден Министерством строительства РФ. Ведомство разработало их вместе со Всероссийским объединением инвалидов.
    Утверждены новые правила по строительству домов престарелых

    Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя, подобные здания станут более просторными и комфортными. В частности, документ подразумевает отмену ограничения жилой площади в восемь квадратных метров на человека, увеличение до двух метров ширины коридоров для колясочников и создание специальных уборных для инвалидов. В своде правил также появится раздел «Обеспечение пожарной безопасности».

    При разработке нового свода правил были учтены предложения участников конкурса на лучший проект домов для людей старшего поколения.

    В современной России большинство домов для престарелых расположилось в оставшихся от советских времен домах-интернатах и психоневрологических диспансерах. Условия проживания в них изначально были некомфортными, и, по мнению экспертов, из 280 тысяч таких заведений, сейчас только 50 тысяч находятся в хорошем состоянии.

    Специалисты считают, что корректировка правил строительства домов для престарелых была нужна, но сочли ее недостаточно проработанной.

    В ноябре минувшего года СК Челябинска возбудил уголовное дело после проверки частного дома для престарелых. Его обитатели жили в грязи, с насекомыми, их плохо кормили и не пускали на улицу.