Дома для паломников решили отделить от гостиниц

Депутаты Государственной Думы во главе с вице-спикером палаты Петром Толстым предложили дополнить закрытый список средств размещения, не подлежащих квалификации. Речь идет о гостиницах при религиозных организациях, например при монастырях.

Действующее законодательство о туристской деятельности предусматривает регулирование правового статуса гостиниц и особенностей их классификации. Однако централизованные религиозные организации к гостиницам не относятся в силу прямого указания закона. Признаки гостиниц не соответствуют назначению и особенностям функционирования домов паломников.

Однако, как указывают авторы документа, религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, не представлены в виде исключения, хотя характер деятельности таких организаций аналогичен централизованным религиозным организациям. Принятие закона даст возможность паломникам после посещения «святых мест» решить проблему с ночлегом.

Помимо религиозных организаций, закон вводит правовой статус гостиниц и классификацию средств размещения для отдыха и оздоровления детей, медицинские организации, а также организации соцобслуживания, физкультурно-спортивные организации.