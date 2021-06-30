«Должны подчиняться нашим законам». Путин ответил блогеру о блокировке соцсетей

Россия не собирается блокировать мессенджеры и социальные сети. Однако они должны соблюдать законодательство страны и выполнять ряд требований. При этом никаких особых требований перед ними не ставят.

Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос московского блогера во время прямой линии. Никита, который имеет миллион подписчиков в Instagram, спросил, стоит ли опасаться блокировки TikTok, Twitter, YouTube и Telegram в России.

«У нас нет таких планов, никого не собираемся блокировать. Но есть проблемы в том, что они посылают нас подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы. Вы же, Никита, российский гражданин, и чувство собственного достоинства у вас должно быть», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что соцсети и мессенджеры, которые работают в России и зарабатывают здесь приличные деньги, должны подчиняться нашим законам. При этом от них не требуют ничего особенного.

«На первом этапе требуем, чтобы международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно вести диалог. Вы распространяете детскую порнографию, пособия по суициду, как готовить „коктейли Молотова“ — а нас не слушают», — сказал президент.

Он отметил, что с помощью представительств будет понятно: коллеги слушают и обращают внимание. Некоторые компании уже собираются открыть их на территории России. Для тех, кто не будет исполнять требования, есть действенные меры — в том числе замедление скорости работы соцсети или мессенджера.

«Чего бы мне хотелось видеть, чтобы и наши структуры развивались в этом направлении и предоставляли вашим коллегам и в российских соцсетях проявлять себя. С Telegram тоже договорились. Работает же все», — заключил Путин.