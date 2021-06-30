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    30 июня 2021, 14:19

    «Должны подчиняться нашим законам». Путин ответил блогеру о блокировке соцсетей

    Нина Петлинова

    Россия не собирается блокировать мессенджеры и социальные сети. Однако они должны соблюдать законодательство страны и выполнять ряд требований. При этом никаких особых требований перед ними не ставят.

    «Должны подчиняться нашим законам». Путин ответил блогеру о блокировке соцсетей

    Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос московского блогера во время прямой линии. Никита, который имеет миллион подписчиков в Instagram, спросил, стоит ли опасаться блокировки TikTok, Twitter, YouTube и Telegram в России.

    «У нас нет таких планов, никого не собираемся блокировать. Но есть проблемы в том, что они посылают нас подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы. Вы же, Никита, российский гражданин, и чувство собственного достоинства у вас должно быть», — отметил Путин.

    Президент подчеркнул, что соцсети и мессенджеры, которые работают в России и зарабатывают здесь приличные деньги, должны подчиняться нашим законам. При этом от них не требуют ничего особенного.

    «На первом этапе требуем, чтобы международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно вести диалог. Вы распространяете детскую порнографию, пособия по суициду, как готовить „коктейли Молотова“ — а нас не слушают», — сказал президент.

    Он отметил, что с помощью представительств будет понятно: коллеги слушают и обращают внимание. Некоторые компании уже собираются открыть их на территории России. Для тех, кто не будет исполнять требования, есть действенные меры — в том числе замедление скорости работы соцсети или мессенджера.

    «Чего бы мне хотелось видеть, чтобы и наши структуры развивались в этом направлении и предоставляли вашим коллегам и в российских соцсетях проявлять себя. С Telegram тоже договорились. Работает же все», — заключил Путин.