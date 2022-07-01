«Должны были подумать дважды». МИД РФ ответил на обвинения в политизации остановки «Северного потока»

Никакой политической подоплеки в остановке газопровода «Северный поток» нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Прежде чем вводить санкции в энергетической сфере, Евросоюз должен был подумать дважды.

Прокачку газа по «Северному потоку» остановили по техническим причинам — в Канаде из-за санкций «застряли» после ремонта газовые турбины «Газпрома». Глушко сравнил ситуацию с поломкой машины — ели детали под санкциями, то она не поедет.

«Это сложная техническая система, поэтому прежде чем принимать санкции в сложных технических секторах, связанных с критической энергоструктурой, в ЕС должны были подумать. <…> А те страны, которые давали на них согласие и критически зависят от поставок нашего газа, должны были подумать пять раз», — подчеркнул Глушко.

Канадские власти заявили, что ищут законный способ поставить Германии газовые турбины, необходимые для полноценной работы «Северного потока — 1».