Путин: единый день голосования в России должен пройти достойно

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза (СБ) РФ подготовку к единому дню голосования. По словам главы государства, этот день нужно провести достойно.

Он напомнил, что единый день голосования пройдет в сентябре.

«Нужно готовиться к проведению и достойно провести крупное внутриполитическое мероприятие, событие, обеспечить необходимые условия, безопасность», — подчеркнул Путин. Его процитировал ТАСС.

Единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. Россияне, в частности, будут выбирать 14 глав субъектов Федерации.

Как рассказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова, свои кандидатуры уже выдвинули 40 претендентов, трое из них — самовыдвиженцы, 37 кандидатов представляют региональные отделения 13 политических партий.

По ее словам, жители Бурятии, Марий Эл и Свердловской области будут голосовать в течение 11 сентября, а в Томской и Кировской областей — на протяжении двух дней. В остальных же субъектах России голосование растянется на три дня. Памфилова заявила, что в голосовании должны принять участие около 43 миллионов человек.