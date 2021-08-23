Доля современного вооружения в России превысила 80%

Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России превышает 80%. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%, это больше, чем в других ядерных странах мира», — отметил Путин.

Глава государства отметил, что российские армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений.

Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с лидерами списка «Единой России». Он обсудил с ними предложения в народную программу партии. Глава государства отметил, что программа — важный документ, который должен реагировать на происходящее в стране. По его словам, период пандемии Россия прошла лучше многих стран. Президент также предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим и пенсионерам.