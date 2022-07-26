Доли TotalEnergies и Equinor отойдут «Зарубежнефти»
Мишустин распорядился передать «Зарубежнефти» доли TotalEnergies и Equinor
«Зарубежнефть» получит 20% доли французской TotalEnergies и 30% — норвежской Equinor в Харьягинском проекте. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Зарубежнефти» передадут 30% всех прав и обязательств норвежской компании «Статойл Харьяга АС» (Equinor), а также 20% прав и обязательств французского АО «ТотальЭнерджис разведка разработка Россия».
В конце февраля нефтегазовая компания Equinor из Норвегии анонсировала выход из всех совместных проектов с Россией. Норвежское предприятие работает в РФ более 30 лет.