Доли TotalEnergies и Equinor отойдут «Зарубежнефти»

«Зарубежнефть» получит 20% доли французской TotalEnergies и 30% — норвежской Equinor в Харьягинском проекте. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Зарубежнефти» передадут 30% всех прав и обязательств норвежской компании «Статойл Харьяга АС» (Equinor), а также 20% прав и обязательств французского АО «ТотальЭнерджис разведка разработка Россия».

В конце февраля нефтегазовая компания Equinor из Норвегии анонсировала выход из всех совместных проектов с Россией. Норвежское предприятие работает в РФ более 30 лет.