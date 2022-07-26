facebook_pixel
    26 июля 2022, 18:34

    Доли TotalEnergies и Equinor отойдут «Зарубежнефти»

    Мишустин распорядился передать «Зарубежнефти» доли TotalEnergies и Equinor

    Антон Ишбульдин

    «Зарубежнефть» получит 20% доли французской TotalEnergies и 30% — норвежской Equinor в Харьягинском проекте. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Доли TotalEnergies и Equinor отойдут «Зарубежнефти»

    Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Зарубежнефти» передадут 30% всех прав и обязательств норвежской компании «Статойл Харьяга АС» (Equinor), а также 20% прав и обязательств французского АО «ТотальЭнерджис разведка разработка Россия».

    В конце февраля нефтегазовая компания Equinor из Норвегии анонсировала выход из всех совместных проектов с Россией. Норвежское предприятие работает в РФ более 30 лет.