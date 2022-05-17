Документ по центру Россия — НАТО утратил силу
Правительство РФ признало утратившим силу документ по субсидированию центра Россия — НАТО
Россия больше не будет предоставлять субсидии из федерального бюджета на функционирование координационного центра РФ — НАТО. Документ, утверждавший правила по этому вопросу, утратил силу.
Неактуальными стали постановление правительства России от 28 сентября 2020 года № 1555 и от 29 июня 2021 года № 1056. Сведения об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Признать утратившим силу», — сказано в публикации.
Президент РФ Владимир Путин на встрече ОДКБ подчеркнул, что Североатлантический альянс вышел за рамки своей геополитики. В НАТО пытаются оказывать влияние на международные процессы в других регионах, и Россия не оставит этот факт без внимания.
Желание Швеции и Финляндии присоединиться к блоку, по словам Путина, Россию не беспокоит, поскольку проблем с этими государствами у нее нет.