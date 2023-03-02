02 марта 2023, 18:30
Доктор исторических наук Колотов прокомментировал итоги встречи глав МИД стран G20
На встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) в Индии не удалось принять итоговую декларацию. Итоги саммита прокомментировал профессор СПбГУ, доктор исторических наук Владимир Колотов в эфире радиостанции Sputnik.
Россия и Китай не поддержали два пункта в документе, связанных с ситуацией на Украине. По словам эксперта, две крупнейшие страны выступили против политики Запада.
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Колотов подчеркнул, что Россия и Китай больше не игнорируют свои интересы и не принимают навязанное мнение западных стран.
Международные отношения
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