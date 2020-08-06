По его мнению, в документе описана американская, а не российская схема действий.

«Именно американцы работают по всему миру в целях обеспечения собственного доминирования, в целях изменения ситуации в других странах в свою пользу, не чураясь никаких методов, в том числе выходящих за рамки международного права», — рассказал Косачев.

Однако каждый раз США приписывают такие действия именно России, отметил он.

Госдепартамент и министерство обороны США запрашивают средства по российскому досье. Правда, эти сведения интересуют авторов соответствующих инициатив не с точки зрения финансов, а как «законодательное подтверждение того, что с российской стороны имеют место приписываемые России противоправные действия».

«Это такая вот штамповка через конгресс США тех теорий, которые вырабатываются в соответствующих кабинетах в Вашингтоне, но не имеют ничего общего с действительностью», — добавил Косачев.

В докладе «Основы дезинформации и пропаганды России» говорится, что эта экосистема состоит из пяти пунктов. Перечень включает официальные правительственные коммуникации, глобальное вещание, финансируемое государством, а также культивацию подручных ресурсов, использование соцсетей и деятельность в киберпространстве.