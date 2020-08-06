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    06 августа 2020, 11:54

    Доклад США о «российской пропаганде» описывает дезинформацию в самой Америке — Косачев

    Алена Макаренко

    В своем докладе «Основы дезинформации и пропаганды России» Госдепартамент США идеально точно описал схему использования соответствующих информационных технологий. Правда, за одной оговоркой. Так считает председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, сообщил сайт RT.
    Доклад США о «российской пропаганде» описывает дезинформацию в самой Америке — Косачев

    По его мнению, в документе описана американская, а не российская схема действий.

    «Именно американцы работают по всему миру в целях обеспечения собственного доминирования, в целях изменения ситуации в других странах в свою пользу, не чураясь никаких методов, в том числе выходящих за рамки международного права», — рассказал Косачев.

    Однако каждый раз США приписывают такие действия именно России, отметил он.

    Госдепартамент и министерство обороны США запрашивают средства по российскому досье. Правда, эти сведения интересуют авторов соответствующих инициатив не с точки зрения финансов, а как «законодательное подтверждение того, что с российской стороны имеют место приписываемые России противоправные действия».

    «Это такая вот штамповка через конгресс США тех теорий, которые вырабатываются в соответствующих кабинетах в Вашингтоне, но не имеют ничего общего с действительностью», — добавил Косачев.

    В докладе «Основы дезинформации и пропаганды России» говорится, что эта экосистема состоит из пяти пунктов. Перечень включает официальные правительственные коммуникации, глобальное вещание, финансируемое государством, а также культивацию подручных ресурсов, использование соцсетей и деятельность в киберпространстве.

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