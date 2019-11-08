  • «Доиграются „детки“ со спичками!». Бывший депутат Рады предрек Украине «холодные бунты»

    08 ноября 2019, 10:20

    Ольга Ситникова

    Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко отметил, что Украину ждет энергетический коллапс и «майданы», если она перестанет быть транзитом российского газа. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на его страницу в Facebook.

    Журавко подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией с транзитом российского природного газа в Европу через Украину и за внутренней обстановкой в Незалежной.

    «Такого неадекватного правительства, в том числе председателя НАК „Нафтогаз Украины“, я в своей жизни еще не видел. Как говорится, доиграются „детки“ со спичками! У меня такое ощущение, как будто сегодняшняя власть повышает ставки и тренирует нашего многовекового друга, соседа — Российскую Федерацию. Дотренируется!» — заявил он.

    Журавко также вспомнил чиновников западной части Украины. По его мнению, они убеждены, что Украину ждут «холодные бунты» и «майданы в городах».

    «Будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы, к зданиям органов власти. Тепловикам уже больше двух месяцев задолженность по зарплате. Задолженность населения тепловым компаниям за потребленный газ растет. Денег нет», — заметил бывший депутат.

    Он уверен, что не надо надеяться на поставки газа из Европы. Евросоюз в холодное время будет заниматься своими проблемами.

    «И еще. Реверса никакого не существует. Он только на бумаге. <…> На сегодняшний день весь газ в Украине — российский», — заключил Журавко.