«Доиграются „детки“ со спичками!». Бывший депутат Рады предрек Украине «холодные бунты»

Журавко подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией с транзитом российского природного газа в Европу через Украину и за внутренней обстановкой в Незалежной.

«Такого неадекватного правительства, в том числе председателя НАК „Нафтогаз Украины“, я в своей жизни еще не видел. Как говорится, доиграются „детки“ со спичками! У меня такое ощущение, как будто сегодняшняя власть повышает ставки и тренирует нашего многовекового друга, соседа — Российскую Федерацию. Дотренируется!» — заявил он.

Журавко также вспомнил чиновников западной части Украины. По его мнению, они убеждены, что Украину ждут «холодные бунты» и «майданы в городах».

«Будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы, к зданиям органов власти. Тепловикам уже больше двух месяцев задолженность по зарплате. Задолженность населения тепловым компаниям за потребленный газ растет. Денег нет», — заметил бывший депутат.

Он уверен, что не надо надеяться на поставки газа из Европы. Евросоюз в холодное время будет заниматься своими проблемами.

«И еще. Реверса никакого не существует. Он только на бумаге. <…> На сегодняшний день весь газ в Украине — российский», — заключил Журавко.