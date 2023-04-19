Власть 19 апреля 2023, 18:59 «Доходы у людей достаточно скромные». Путин поделился впечатлениями от поездки в ЛНР и Херсонскую область Президент Путин удивился количеству «Жигулей» в ЛНР и Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ЛНР и Херсонской области очень много отечественных автомобилей, заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что «Жигули» и «Лады» свидетельствуют о не самом высоком уровне доходов местных жителей. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал Shot.

«Я такого количества стареньких автомобилей, „Лад“ и „Жигулей“ давно уже не видел <…> Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные», — подчеркнул Владимир Путин.

Реклама

По его словам, парк автомобилей наводит на определенные мысли. Он добавил, что на территории двух новых регионов страны все в целом «аккуратно, чистенько».

Это значит, что там проживают дисциплинированные и трудолюбивые люди, но им нужна реальная помощь, резюмировал президент. Он акцентировал внимание на том, что уровень цен в ЛНР и Херсонской области выше, чем в Ростовской области.

Глава государства объяснил — он посетил субъекты из-за того, что не хотел отвлекать от дел военных, занятых в СВО. Путин добавил, что на месте сложилась ситуация, требующая присутствия военнослужащих.