Доходы мобилизованных не станут учитывать при оценке нуждаемости их семей | 360°

Власть 01 ноября 2022, 11:23 Доходы мобилизованных не станут учитывать при оценке нуждаемости их семей Правительство РФ уточнило правила назначения мер соцподдержки семьям мобилизованных

Читать 360tv в

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для назначения соцподдержки. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне», — отметили на сайте правительства Российской Федерации.

Реклама

Кабмин напомнил, что семьи, чей среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума на одного человека в регионе его проживания, получают помощь государства. Это назначаемые каждый месяц выплаты на детей от трех до семи лет включительно и от восьми до 17 лет, выплаты в связи с рождением или усыновлением, пособия беременным, которые встали на учет в ранние сроки, а также выплаты по соцконтракту,

Реклама

«Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации», — подытожили в правительстве.

Ранее детский омбудсмен в Татарстане предложила сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных.