31 декабря 2022, 17:01
Доходы мобилизованных не будут учитывать при назначении единого пособия на детей из их семей
Правительство уточнило правила назначения пособия на детей из семей мобилизованных
Доходы мобилизованных не будут учитывать, оценивая нуждаемость их семей для назначения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Единое пособие, которое объединит целый ряд действующих мер соцподдержки нуждающихся семей, введут в России с 1 января 2023 года. Его смогут получить беременные, вставшие на учет на сроке до 12 недель, а также родители детей до 17 лет. Выплаты получат семьи с доходами ниже прожиточного минимума на человека, будет применяться комплексная оценка нуждаемости. Благодаря подписанному постановлению при этой оценке не будут учитывать выплаты призванным на службу в рамках частичной мобилизации.
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Еще в ноябре Мишустин подписал другое постановление, по которому доходы мобилизованных не учитываются при назначении соцподдержки нуждающимся семьям. Это позволит сохранить эти меры на прежнем уровне.
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