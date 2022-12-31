Власть 31 декабря 2022, 17:01 Доходы мобилизованных не будут учитывать при назначении единого пособия на детей из их семей Правительство уточнило правила назначения пособия на детей из семей мобилизованных РИА «Новости»

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Доходы мобилизованных не будут учитывать, оценивая нуждаемость их семей для назначения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Единое пособие, которое объединит целый ряд действующих мер соцподдержки нуждающихся семей, введут в России с 1 января 2023 года. Его смогут получить беременные, вставшие на учет на сроке до 12 недель, а также родители детей до 17 лет. Выплаты получат семьи с доходами ниже прожиточного минимума на человека, будет применяться комплексная оценка нуждаемости. Благодаря подписанному постановлению при этой оценке не будут учитывать выплаты призванным на службу в рамках частичной мобилизации.

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Еще в ноябре Мишустин подписал другое постановление, по которому доходы мобилизованных не учитываются при назначении соцподдержки нуждающимся семьям. Это позволит сохранить эти меры на прежнем уровне.

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